"Ростелеком" проведет интернет в 61 населенный пункт Ростовской области до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" подключит к интернету 61 населенный пункт в Ростовской области до конца 2019 года в рамках программы по устранению цифрового неравенства, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Для полной реализации проекта потребуется установить точки коллективного доступа еще в 61 населенном пункте области. Проект финансируется за счет инвестиционного бюджета ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.

Программа "Ростелекома" по устранению цифрового неравенства работает в Ростовской области с 2015 года. За это время точки коллективного доступа к Wi-Fi установлены и функционируют в 333 населенных пунктах региона. В общей сложности компания проложила 4 тыс. километров волоконно-оптических линий связи.

"Мы взаимодействуем с "Ростелекомом" уже несколько лет. Наш совместный проект по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры дает результаты, интернет приходит в небольшие населенные пункты с населением от 250 до 500 человек. Изначально планировалось, что программа будет завершена в 2020 году, но они намерены сконцентрировать ресурсы и завершить проект досрочно - уже в текущем году", - цитирует пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева.