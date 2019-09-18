Первое прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Омском откроется в ноябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Крупнейший перевозчик Юга России - авиакомпания "Азимут" с ноября начнет выполнять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Омск, сообщила пресс-служба компании. Сейчас рейсы по этому направлению осуществляются с пересадками.

"Авиакомпания Азимут открыла продажи на рейсы Ростов-на-Дону - Омск - Ростов-на-Дону по доступным ценам. Направление будет обслуживаться со 2 ноября текущего года дважды в неделю", - говорится в сообщении.

Перелеты из Ростова-на-Дону в Омск будут выполняться по средам и субботам, в обратном направлении - по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.

Согласно декларации ключевых целей и приоритетных задач Минтранса РФ на 2019 год, доля авиационных внутрироссийских региональных рейсов в обход Москвы должна увеличиться в 2019 году до 39%. Согласно паспорту комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в 2021 и 2024 годах значение индекса планируется увеличить до 44% и 51,35% соответственно.