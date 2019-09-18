Ассоциация банков России считает, что экономия на резервах не окупит расходы на биометрию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Экономия на резервах при сборе биометрических данных не окупит расходы банков на оборудование отделений для биометрии и последующего ее внедрения в дистанционные каналы продаж. Такое мнение высказал ТАСС президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Ранее ЦБ разрешил банкам создавать меньше резервов под кредиты, выданные при помощи удаленной биометрической идентификации или в том случае, если клиент сдал биометрические данные.

"Экономия на резервах для большинства банков не окупит уже понесенные расходы на организацию процесса сбора биометрии и будущие расходы на встраивание биометрической идентификации в дистанционные каналы продаж", - считает Лунтовский.

По его словам, банки несут значительные расходы при выполнении требований ЦБ о предоставлении услуг по сбору биометрии клиентов. Поэтому многие из них и ранее выступали за принятие мер, стимулирующих оказывать банковские услуги с использованием биометрической идентификации.

При этом, как отметил президент ассоциации, "опубликованные изменения подразумевают использование в пруденциальных целях для формирования резервов фактора, который напрямую не влияет на уровень кредитного риска". Более того, идея использования факта сданной заемщиком в банк биометрии при оценке его кредитоспособности ранее не обсуждалась с рынком, добавил он.

Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.

К 1 января 2019 года банки должны были внедрить биометрию в 20% своих отделений, к середине года эта доля должна вырасти до 60%, а к концу года - до 100%.

Разработку платформы удаленной биометрической идентификации вели ЦБ и участники ассоциации "Финтех". Технологическую реализацию проекта взял на себя "Ростелеком", который должен был обеспечить ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ЕСИА уже содержит персональные данные большинства россиян, так или иначе пользующихся государственными услугами. Теперь доступ к ней получат и банки, однако оказывать госуслуги они пока не смогут в силу несоответствия требованиям информационной защиты ФСБ и ФСТЭК.