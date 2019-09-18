Приставы выставили на торги автомобиль и личные вещи экс-главы Кировской области Белых

ТАСС, 18 сентября. Судебные приставы выставили на торги автомобиль и личные вещи бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее осужденного за получение взятки, соответствующая информация размещена на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

Согласно данным ФССП, на торги выставлен псалтырь 1779 года, изготовленный из дерева коричневого цвета, начальная стоимость которого составляет 2 тыс. рублей, а также наручные часы в футляре-коробке Blancpain Aqua Lung с серебряными стрелками и кожаным ремешком, стоимостью более 522 тыс. рублей. Самым дорогим лотом стал автомобиль легковой автомобиль Nissan Patrol черного цвета стоимостью более 900 тыс. рублей. Собственникам всех этих вещей, согласно данным, является Никита Белых.

В апреле Пресненский суд Москвы отказался дать бывшему губернатору Кировской области отсрочку выплаты 48 млн рублей штрафа, наложенного на него по делу о получении взятки.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".