Размеры пособий по безработице в 2020 году останутся на уровне 2019 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Максимальный и минимальный размеры пособия по безработице в 2020 году не изменятся и составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщил в среду директор Департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании Общественного совета при министерстве.

"То есть размеры такие: минимальный - 1,5 тыс. рублей, максимальный для всех категорий граждан 8 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста 11 тыс. 280 рублей", - сказал он.