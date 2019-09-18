Представители РФ, ЕС и Украины обсудят судьбу транзита газа в Европу после 2019 года

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут в четверг в Брюсселе. Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

На встрече будут присутствовать министры энергетики РФ и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, главы "Газпрома" и "Нафтогаза" Алексей Миллер и Андрей Коболев, а также заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Перед консультациями Шефчович по традиции проведет отдельные встречи с делегациями России и Украины.

Особых надежд на то, что сторонам получится договориться по транзиту, пока нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в четверг не стоит ожидать каких-либо конкретных договоренностей. Так же считают и опрошенные ТАСС эксперты.

"До конца года, может, и получится к чему-либо прийти, но конкретно на этих переговорах - сомневаюсь. Пока нет конкретных предложений, кроме пролонгации соглашения на год. С кем договариваться? С "Нафтогазом" уже не получится, отдельная ГТС [газотранспортная система] не сформирована. Поэтому стороны могут лишь обсудить принципы", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

В любом случае Россия не сможет в 2020 году отказаться от экспорта газа в Европу в обход Украины, особенно с учетом ситуации с газопроводом OPAL. Так или иначе договариваться придется, уверены эксперты.

За несколько дней до этой встречи европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. Уже в понедельник он сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

Россия, по мнению аналитиков, будет настаивать на подаче ЕК апелляции, что возможно в течение 2,5 месяца.

Мария Белова из Vygon Consulting уверена, что Еврокомиссия в итоге подаст апелляцию, так как действия директората по энергетике ЕК должны быть направлены на создание конкурентного газового рынка ЕС, а не на его ограничение и дискриминацию. По ее словам, ситуация осложняется тем, что новый состав Еврокомиссии, в частности директората по энергетике, сейчас находится в процессе формирования после проведения выборов в Европарламент. Поэтому факт подачи апелляции может затянутся, добавила она.

Позиции сторон

Еврокомиссия сообщала, что консультации будут сосредоточены на том, как отразить энергетические нормы ЕС в будущем рамочном соглашении о транзите газа, а также на продолжительности будущего контракта, необходимых объемах и тарифах.

Кроме того, Шефчович, отвечая ранее на вопрос ТАСС, говорил, что ЕК на консультациях 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию. Зампредседателя Еврокомиссии подчеркивал, что еще одной темой встречи станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм.

По информации источников ТАСС, Еврокомиссия предложит Киеву и Москве заключить новый договор на десять лет с условием обязательной прокачки по территории Украины не менее 60 млрд куб. м газа в год.

У России иной взгляд на будущее сделки: Новак говорил, что Москва готова продлить действующий контракт на год, но не исключал и других вариантов. При этом Украина, напротив, надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления в размере порядка $3 млрд в год.

Еще одним предметом обсуждения станет выделение украинской газотранспортной системы из "Нафтогаза", которое Украина обязалась осуществить к 1 января 2020 года. В среду министр энергетики и охраны окружающей среды страны Оржель говорил, что уже есть решение относительно того, как будет функционировать газотранспортная система - ей будет управлять отдельная компания под эгидой украинского Минфина.

Будущее транзита газа

Эксперты считают, что однозначно говорить о дальнейшей конфигурации транзита пока рано из-за целого множества противоречивых сигналов. Украина по договоренности с ЕС должна перейти на европейские правила работы, завершить отделение своей газотранспортной системы от "Нафтогаза", организовать продажу мощностей на аукционах, создать независимого регулятора. Но на данный момент ничего из этого не сделано.

Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году может вообще не понадобиться новый газовый контракт на транзит, сообщил ТАСС источник в европейском энергетическом секторе. Это возможно в случае, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС

По словам Калачева из "Финама", такая возможность буквально переворачивает вверх дном ситуацию с консультациями и полностью меняет правила игры. В результате будут действовать совершено другие механизмы.

Эксперт предупреждает, что это, с одной стороны, делает ситуацию с транзитом газа более рыночной и прозрачной, с другой, создает угрозу для "Газпрома", так как появляется риск победы на аукционе европейской компании-посредника, в результате чего газ по факту будет продаваться на границе России и Украины.

Белова из Vygon Consulting заметила, что транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года может быть продолжен в любом случае по временной схеме, работать по ней страны смогут в течение года.

Опасение Еврокомиссии

Эксперты отмечают, что принятие какого-либо решения о транзите газа через Украину особенно важно для Евросоюза, так как существует риск того, что нынешнее транзитное соглашение может быть нарушено в любой момент и не будет продлено на взаимоприемлемых условиях.

Похожая ситуация произошла в конце 2008 года, когда Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате "Газпром" должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы.