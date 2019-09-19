Паводок причинил дорогам Хабаровского края ущерб более чем в 400 млн рублей

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 300 км автомобильных дорог и 17 мостов пострадали во время паводка в Хабаровском крае. Ущерб, по предварительным данным, превысил 400 млн рублей, сообщил в четверг министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Немытов.

Паводок в Хабаровском крае продолжается с конца июля. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Общий ущерб приблизился к 1 млрд рублей. В сентябре вода начала спадать.

"В результате обильных осадков и подъема уровня воды пострадало 279,4 км автомобильных дорог и 17 мостов. По нашим данным, [ущерб] составляет 401,5 млн рублей", - сказал Немытов на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о 14 дорогах и одном мосте регионального и межмуниципального значения, а также о 31 дороге в Хабаровске, 64 гравийных и 18 асфальтированных дорогах в Комсомольске-на-Амуре. Также пострадали 97 дорог и 16 мостов муниципального значения.

Немытов отметил, что пока не во всех районах Хабаровского края можно точно определить причиненный ущерб, так как вода там еще не сошла. Тем не менее краевое министерство подготовило справку-доклад для федеральных Минтранса и Минстроя, а до 24 сентября передаст все необходимые документы в Росавтодор, что необходимо для финансирования и проведения аварийно-восстановительных работ.