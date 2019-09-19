Комитет Госдумы поддержал законопроект о внесудебном взыскании невыплаченной зарплаты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который позволяет работникам взыскать с работодателя невыплаченную зарплату в упрощенном порядке, не обращаясь в суд.

Как пояснил глава комитета Василий Пискарев, "создается механизм упрощенного взыскания денег со счетов должника-работодателя в пользу его работников по исполнительному листу". "Государственный инспектор труда примет решение о принудительном исполнении и направит документы судебным приставам, которые примут меры по розыску средств должника", - уточнил он.

"В большинстве случаев это позволит оперативно погасить задолженности и защитить права работников перед недобросовестными работодателями, не допуская задержек зарплаты на долгие месяцы", - подчеркнул парламентарий.

Комитет предложил Совету Думы вынести законопроект на пленарное заседание 24 сентября.