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Газовый конфликт России и Украины

Украина позитивно оценивает шансы договориться с Россией по транзиту газа

По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, было бы хорошо, если бы в рамках предстоящей встречи удалось договориться о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года
Описание
© REUTERS/Gleb Garanich

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев позитивно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе. Об этом он сообщил журналистам в здании Еврокомиссии, где в четверг пройдут трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина по газу.

"Позитивно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как оценивает предстоящие встречи.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель отметил, что было бы хорошо, если бы в четверг в рамках предстоящей встречи удалось договориться о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года.

"Было бы хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос получится ли, по его мнению, достичь договоренности о транзите в четверг.

Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут 19 сентября в Брюсселе. Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее 10-летнее соглашение истекает уже в конце года.

До начала трехсторонних консультаций в здании Еврокомиссию пройдут двусторонние встречи между ЕК и Украиной и ЕК и Россией.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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