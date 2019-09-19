Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сбербанк понизил ставки по ряду депозитных продуктов и запустил промо-вклад с повышенной ставкой, следует из материалов банка. Снижение по рублевым вкладам в среднем составило 0,3-0,5 п. п.

Так, доходность по вкладу "Сохраняй" с 19 сентября снизилась до 3,1-5,09% с 3,55-5,4%, по вкладу "Пополняй" банк снизил ставки до 3,7-4,6% с 4,1-4,7%, по вкладу "Управляй" - до 3-4,34% с 3,45-4,4%.

Вместе с этим с 19 сентября Сбербанк запустил новый промо-вклад "Онлайн плюс", который можно открыть до 31 октября 2019 года. Максимальная ставка 5,75% доступна на срок 12 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 тыс. рублей.

Сбербанк в июле уже снижал ставки по валютным и рублевым вкладам. Тогда снижение составило 0,45-0,55 п. п. для депозитов в рублях, до 0,75 п. п. - в валюте.