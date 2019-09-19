В Минфине сообщили, что профицит бюджета в 2020-2022 годах снизится до 0,2% ВВП

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП, сообщили журналистам в Минфине России.

Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, в 2022 году - 22 трлн рублей.

Расходы бюджета в 2020 году составят 19,5 трлн рублей, в 2021 году - 20,6 трлн рублей, в 2022 году - 21,8 трлн рублей.

Как пояснили журналистам в Минфине, бюджет на предстоящую трехлетку сохраняет стимулирующую направленность после периода консолидации в 2014-2018 годах.

Небольшое снижение доходов по отношению к ВВП (18% ВВП в 2020 году, 17,7% в 2021 году и 17,2% в 2022 году) связано с заложенным постепенным снижением цен на нефть. Также на этот процесс влияет рост объема налоговых льгот для нефтегазового сектора - в 2011 году эти льготы составили около 400 млрд рублей, а в 2019 году достигли 1,6 трлн рублей. Также по данным Минфина, ежегодные выпадающие доходы бюджета после введения НДД могут превышать 200 млрд рублей.

Расходы в 2019 году по отношению к ВВП увеличиваются на 0,7 процентного пункта (п.п.) - до 16,8% ВВП. В 2020 году показатель вырастет еще на 0,5 п.п. - до 17,3%. Большая часть дополнительных расходов идет на социальные обязательства и улучшение качества жизни - как на федеральном, так и на региональном уровнях.

По информации Минфина, в 2020 году 3/4 дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование. В частности, в 2020 году расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Как пояснили в аппарате правительстве, расходы на науку в следующем году увеличатся на 33%, на охрану окружающей среды - на 60%. При этом расходы на национальную оборону в 2020 году снизятся до 3,056 трлн рублей против 3,2 трлн рублей в 2019 году.

Объем Фонда национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2020 года составит 8,5% ВВП.

"8,5% ВВП - это на конец следующего года, с учетом того, что мы дополнительные нефтегазовые доходы этого года переводим в следующем году в ФНБ. На конец этого года 5,8% - это мы говорим про резервные активы, не про весь ФНБ", - сказал представитель Минфина.

В Минфине напомнили, что доля внутренних инвестиций должна быть не очень большой, чтобы не подвергать опасности конструкцию по снижению зависимости курса рубля, инфляции и процентных ставок от цен на нефть. Представитель министерства подчеркнул, что инвестирование ФНБ не должно подменяться квазирасходами бюджета.

В аппарате правительства журналистам сообщили, что инвестиции из резерва будут проводиться только на возвратной и максимально платной основе.

В Минфине отметили, что вопрос, какая доля рассчитанных на инвестицию средств ФНБ могла бы пойти на финансирование проектов на внутреннем рынке, является предметом для обсуждения, но до конца года должна появится определенность.

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП.

Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Ежегодный объем внутренних займов

Объем программы внутренних заимствований РФ составит 1,7 трлн рублей на 2020 год, 1,55 трлн рублей на 2021 год и 1,8 трлн рублей на 2022 год. Об этом журналистам сообщили в Минфине России.

"Долговая программа [внутренние займы] варьируется от 1,55 до 1,8 трлн рублей в год - 1,7 трлн рублей на 2020 год, 1,55 трлн рублей 2021 год и 1,8 трлн рублей на 2022 год", - сказал представитель министерства.

По внешним займам объемы чистых заимствований сохраняют на уровне $3 млрд ежегодно. "Будем ориентироваться на резервные валюты вне долларовой зоне - евро или юани", - отметили в Минфине.

Как сообщалось ранее, после ввода со стороны США ограничений на российский госдолг Минфин России анализирует, в каких валютах возможен выпуск евробондов.

Силуанов заявлял, что Россия в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся второй волны рестрикций. Позднее Госдепартамент объявил, что дополнительные меры будут включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами - такими, как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.