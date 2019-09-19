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Газовый конфликт России и Украины

Украина готова обсуждать с Россией различные сроки продления транзита газа после 2019 года

К настоящему времени завершились двусторонние консультации между Украиной и ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Украина готова обсуждать с Россией различные сроки продления после 2019 года контракта на транзит газа по своей территории в Европу - как краткосрочного, так и долгосрочного. Но это все еще остается предметом консультаций, которые начнутся через полтора часа, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Будут переговоры позже с российской стороной. Все обсудим, и проговорим, и потом по результатам все скажем", - сказал он, отвечая на вопрос готова ли Украина обсуждать пролонгацию соглашения на один год.

К настоящему времени завершились двусторонние консультации между ЕК и Украиной. Трехсторонние консультации ЕК-Россия-Украина должны начаться после завершения двусторонних консультаций между ЕК и Россией, которые идут в настоящее время.

Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

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УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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