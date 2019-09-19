РЖД может потребоваться 10-15 лет для перехода на кассетные ж/д подшипники

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги оценивают срок перехода с роликовых на кассетные ж/д подшипники в 10-15 лет. Об этом на круглом столе "Развитие вагоноремонтного комплекса", организованном издательским домом "Гудок", сообщил начальник вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаил Сапетов.

"Понятно, что задача дорогостоящая, и по времени мы оцениваем реально 10-15 лет, когда задача может быть решена", - сказал он.

Сапетов добавил, что сейчас подготовлена подробная дорожная карта перехода с одного вида подшипников на другой, и существует необходимость формирования рабочей группы, которая будет оценивать все риски, связанные с этой мерой.

В сентябре Минтранс РФ сообщил о том, что РЖД поддержали идею перехода с роликовых подшипников на кассетные с 2021 года. В министерстве указывали, что данная мера позволит увеличить срок службы железнодорожных колес и снизить издержки владельцев вагонов, производство подшипников хотят локализовать на территории России.

РЖД считают, что переход на подшипники кассетного типа положительно отразится на снижении отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт и приведет к снижению затрат владельцев подвижного состава. Жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет. При этом для полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, жизненный цикл колесной пары составляет от 11 до 20 лет.

В Минтрансе отмечали и положительный опыт использования кассетных подшипников в зарубежных странах. Например, в Европе применяются подшипники кассетного типа, и это действительно позволяет снизить эксплуатационные затраты. Китай, в свою очередь, перешел на их использование в рекордно короткие сроки - три года. Это позволило повысить скорость перемещения грузов по национальным железным дорогам с 80-100 км/ч до 160 км/ч.