Импорт ж/д колес в Россию из Китая составил почти 50 тыс. единиц с начала поставок

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Импорт железнодорожных цельнокатанных колес китайского производства в Россию с момента начала поставок составил 47,7 тыс. единиц. Об этом в ходе круглого стола "Развитие вагоноремонтного комплекса", организованного издательским домом "Гудок", сообщил начальник вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры "Российских железных дорог" Михаил Сапетов.

"Принято и отгружено в Российскую Федерацию 47,7 тыс. дисков производства заводов Китайской республики", - сказал он.

Сапетов отметил, что проблема дефицита цельнокатанных колес и, как следствие, высоких цен на них должна нормализоваться в первом полугодии 2020 года.

"И также радует, что наконец-то начало работать уже "Проммашкомплект" на территории Казахстана, и по нашей информации, в Россию сейчас уже отгружено чуть более 5 тыс. цельнокатанных колес. То есть обязательства, которые "Проммашкомплект" брал перед российскими заказчиками, потихоньку начали выполняться. Не отстает "Интерпайп" (украинский производитель - прим. ТАСС), не снижает объемы поставок на территорию Российской Федерации, порядка 129 тыс. колес уже [поставлено] в адрес потребителей Российской Федерации", - заключил Сапетов.

Вместе с тем мощности по производству железнодорожных колес расширили и российские компании. По словам Сапетова, "Объединенная металлургическая компания" в 2019 году увеличила выпуск цельнокатанного колеса на 100 тыс. единиц, а Evraz НТМК - на 65 тыс.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке железнодорожных колес наблюдается с 2017 года. Союз операторов железнодорожного транспорта в феврале предложил решить проблему с помощью снижения ввозных пошлин и наращивания импорта продукции из Казахстана и Чехии. В конце августа до 1 июня 2020 года приостановили действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на железнодорожные колеса из Украины на территории Евразийского экономического союза. Федеральная антимонопольная служба проводила в связи с этим проверку деятельности Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию) и Evraz НТМК, а также мониторинг состояния рынка. Ведомство пришло к выводу, что рост цен был связан с рядом факторов, в том числе с сокращением предложения б/у колес, которое образовалось в результате государственной программы по ускорению списания старых вагонов. Второй фактор - рост спроса на грузоперевозки, в том числе за счет увеличения экспортных поставок.