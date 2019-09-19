Новак заявил, что "Газпром" исполнит контрактные обязательства несмотря на решение по OPAL

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. "Газпром" исполнит все свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями, несмотря на ограничение по использованию мощностей газопровода OPAL. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций по газу.

"Все контрактные обязательства, которые есть у "Газпрома", будут исполнены в полом объеме", - сказал он, отвечая на вопрос, как повлияет решение суда на объемы поставок газа по OPAL в Европу.

Новак также добавил, что для бронирования мощностей украинской ГТС на январь 2020 года, соответствующая заявка должна быть рассмотрена до декабря этого года. "Поэтому [украинские] коллеги должны привести свое законодательство в соответствии с тем, чтобы можно было бы подавать такие заявки", - отметил он.