ЕК рассматривает возможность подачи апелляции на решение суда ЕС по OPAL

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность подачи апелляции на решение Европейского суда юстиции об аннулировании решения ЕК от 2016 года, по которому российский "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL. Об этом по итогам трехсторонних консультаций в Брюсселе заявил в четверг замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Сейчас Еврокомиссия имеет два варианта. Первый - подать апелляцию. Мы в настоящее время проверяем все рамки <...> Процесс может занять 2-3 года", - сказал он.