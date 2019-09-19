Украинский эксперт рассказал, от чего зависит успех переговоров по газу

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Трехсторонние консультации по газу с Украиной, РФ и Еврокомиссией, которые состоялись в четверг в Брюсселе, показали, что стороны вышли из тупика, и дальнейший успех переговоров будет исходить из готовности "Нафтогаза" и "Газпрома" к компромиссу. Так считает украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Консультации показали, что, во всяком случае, по итогам этой встречи, стороны вышли из тупика. По крайней мере, они услышали друг друга и продемонстрировали, что настроены на позитивное решение ситуации", - сказал он в комментарии ТАСС.

Землянский одобрительно высказался о заявлении министра энергетики России Александра Новака, в частности, о готовности бронировать мощности украинской ГТС для транспорта газа и продлении контракта с Украиной на короткий срок. Возможность краткосрочного продления действующего контракта, озвученная российской стороной, добавил он, позволит Украине завершить все процедуры сертификации нового оператора.

При этом, подчеркнул эксперт, дальнейшее развитие переговорного процесса и его успех будет зависеть от готовности "Нафтогаза" и "Газпрома" к компромиссам. "Позиция РФ была понятна и озвучена ранее относительно поставок газа. Остается понять, насколько "Нафтогаз" готов двигаться, готов ли услышать и рассматривать предложения российской стороны, возможно ли нахождение компромисса между позицией украинской компании и "Газпрома", - сказал он и добавил, что "это самый важный вопрос, ответ на который мы получим в ближайшее время".

Он также обратил внимание, что несмотря на подвижки в газовых проблемах, "остаются открытыми вопросы, которые и были перед началом консультаций, как вопрос Стокгольма (арбитража), поставок газа на Украину после 2019 года и, естественно, условия транзита, - то, ради чего сегодня и проводились консультации".