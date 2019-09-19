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Тюменский нефтегазовый форум собрал рекордное число участников

Помимо этого, на форуме открыли новое производство на 30 рабочих мест

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Участниками X Тюменского нефтегазового форума (ТНФ) в этом году стали около 3,3 тыс. человек. Это рекорд за все время его проведения. Впервые сроки мероприятия были продлены с двух до трех дней. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии завода модульных газопоршневых электростанций "Энерготехсервис", который стал результатом реализации одного из соглашений Тюменского нефтегазового форума 2017 года.

Производство было запущено в индустриальном парке "Боровский" под Тюменью. Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд рублей. На площадке создано 30 новых рабочих мест. В год завод будет производить 80 электростанций.

"Это (открытие завода - прим. ТАСС) хороший пример работы нашего форума, когда два года назад соглашение было подписано с компанией "Энерготехсервис". Был предложен весь комплекс льгот и поддержки, которая дается резидентам индустриального парка. <...> Участников форума в этом году рекордное количество - около 3,3 тыс. человек, во многом это объясняется тем, что была проведена качественная подготовка", - сказал он.

Моор отметил, что подготовка к юбилейному ТНФ началась сразу после окончания девятого форума.

"Очень важно получить практический эффект. Были проведены "Технологические дни", когда мы создаем площадку для общения промышленных компаний, сервисных компаний, с крупнейшими заказчиками- нефтегазовыми компаниями. Заказчики заранее сформировали требования", - отметил он.

По словам губернатора, эффект от форума также найдет отражение в контрактах, в увеличении объема производства, выручки, прибыли.

"Социально-экономический эффект получит не только Тюменская область, но и большой Западно-Сибирский нефтегазовый регион", - пояснил Моор.

Свыше 30 деловых мероприятий

Участникам форума была предложена обширная деловая программа. Всего было запланировано порядка 30 профильных дискуссионных панелей, "круглых столов" и сессий. Программа уже не поместилась в привычные два дня и стала трехдневной.

Ключевым мероприятием стала пленарная сессия "Будущее газовой отрасли" 18 сентября, в которой приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, помощник руководителя администрации президента Российской Федерации Кирилл Молодцов. В рамках дискуссии эксперты обсудили кардинальные изменения, происходящие в газовом секторе.

В частности, Кобылкин отметил, что мировое потребление газа за последние десять лет выросло на 20%, а к 2035 году мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) составит 600 млн тонн, доля может вырасти от 35% до 51% к тому же году. По мнению министра, Россия может нарастить добычу через освоение месторождений Ямала, которые эффективно замещают выработанные месторождения Севера Западной Сибири.

На форуме прошло еще несколько крупных мероприятий: стратегическая сессия "Модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений", круглый стол "Технологическое развитие как механизм решения отраслевых задач на примере освоения баженовской свиты" и пленарное заседание "Профессии будущего: глобальные тренды и территориально-отраслевые рынки труда (лучшие практики для нефтегазовой отрасли)".

Вездеходы "Бурлак" и кабельные эстакады для ТЭК

По данным организаторов, в выставках форума приняли участие более 50 компаний из 19 стран и 34 регионов России. Среди них "Сургутнефтегаз", "Сибур", "Газпром трансгаз Сургут", "Нефтемаш", "Технотекс", "Газстройсервис".

В частности, были представлены вездеходы "Бурлак". Как сообщил ТАСС представитель компании "Вездеходы Макарова", выпускающей в Екатеринбурге эти вездеходы мелкосерийными партиями, они предназначены для работы в суровых условиях Арктики и Антарктики и пройдут испытания в Антарктиде. Экспедиция начнется в ноябре и продлится пять-шесть месяцев.

Вездеходы могут использоваться в нефтегазовой сфере. По словам представителей компании, благодаря форуму у них появились новые контакты, которые они будут использовать для создания совместных проектов.

Представитель компании "Татнефть-Пресскомпозит" сообщил ТАСС, что они представили на выставке одну из новаций для сферы ТЭК - отечественные сборно-разборные кабельные эстакады. Их можно непосредственно на месторождении, а при необходимости легко заменить ее часть. Для сборки-разборки требуется всего два человека. Конструкции могут применяться в условиях Крайнего Севера. С 2020 года планируется поставка заказчикам впервые данной продукции. Срок их эксплуатации - 25 лет.

Уха "с нефтью" и горячие источники

Организаторы подготовили для участников форума интересную культурную программу.

"Предлагаются наши туристические программы по двум направлениям: обзорные экскурсии и "Черное золото" Сибири". Проект рассказывает об освоении Сибири, о том, как за 20 лет было построено более 20 городов в условиях, не пригодных для жизни, и началось глобальное освоение региона", - сказал ТАСС директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он добавил, что гостям показали место первых вышек, которые находятся в центре города.

"Мы проезжаем по основным объектам, где находились институты. Выезжаем на одну из пяти реальных вышек, которые сохранились, она принимала участие в съемках фильма "Сибириада", и сегодня это тренировочный полигон. После этого - посвящение в нефтяники и наш гастрономический сюрприз - уха "с нефтью", черная уха на трех сибирских рыбках", - отметил он.

Затем гостей везут на горячие источники.

"Есть изюминка для тех, кто хочет попробовать Сибирь на более суровый вкус. Мы организуем охоту, сейчас как раз сезон трофейной охоты. У гостей есть возможность записаться и съездить в охотничьи угодья. Кроме того, возим в село Покровское на родину Распутина и в Тобольск", - сказал Пантелеев.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум прошел с 17 по 19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Участники форума обсудили вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначили пути реализации профильных задач.

В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичАртюхов, Дмитрий АндреевичX Тюменский нефтегазовый форум
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