Глава Минкавказа возглавил совет директоров Корпорации развития Северного Кавказа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев возглавил совет директоров Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК), до него на протяжении нескольких лет этот пост занимал первый заместитель главы ведомства Одес Байсултанов. Об этом сообщили в пресс-службе Минкавказа.

"В Минкавказе России состоялось первое заседание обновленного состава совета директоров АО "Корпорация развития Северного Кавказа", на котором утверждено новое руководство компании. По итогам голосования председателем совета директоров КРСК единогласно избран министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев", - говорится в сообщении.

Ключевые задачи

Чеботарев поблагодарил членов предыдущего состава совета директоров корпорации за проведенную работу по созданию доступной и понятной для бизнеса системы поиска потенциальных инвесторов, финансирования инвестиционных проектов, мониторинга и контроля за средствами, предоставленными заемщикам. Также министр обозначил ключевые задачи, стоящие перед институтом развития, попросив обратить особое внимание нового руководителя компании на достижение плановых показателей, своевременное освоение и целевое использование бюджетных средств.

"Сегодня перед Корпорацией развития Северного Кавказа стоит важная задача по дальнейшему повышению эффективности существующих инвестиций, а также по поиску и поддержке новых проектов, которые должны стать толчком для дальнейшего развития макрорегиона. Предстоит большая и сложная работа", - приводятся в сообщении слова Чеботарева.

Также советом директоров был одобрен проект Стратегии развития КРСК на 2019-2025 годы, актуализированный с учетом целей, предусмотренных майским указом президента и на основании анализа социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Новым проектом стратегии предусмотрена реализация проектов, обеспечивающих высокий мультипликативный эффект развития Северного Кавказа.

В интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале Чеботарев сообщал о том, что эффективность менеджмента необходимо повышать, возможно, за счет внесения корректив в стратегию работы компании. В конце 2017 года Генпрокуратура сообщала о нарушениях в работе КРСК, в числе которых - несоответствие фактических итогов ее работы целевым показателям, необоснованный рост расходов на зарплаты и командировки, нарушения в сфере налогового, трудового и гражданского законодательства. В декабре 2018 года Счетная палата опубликовала итоги проверки эффективности работы КРСК, согласно которым ни одна из ключевых целей создания корпорации не достигнута, нет налаженного механизма отбора инвестпроектов и планирования, а крупные проекты остаются незавершенными.

О корпорации

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн руб. и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.