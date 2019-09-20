От паводка в Приморье пострадали посевы на сумму более 500 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Посевы на площади 14,5 тыс. га пострадали в результате паводка в Приморье, ущерб превысил 500 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании, посвященном преодолению последствий наводнения, раскритиковал чиновников за волокиту при решении проблем пострадавших, потребовал оперативно оказать людям необходимую поддержку.

"Площадь посевов, пострадавших от наводнения, - 14,5 тыс. га на сумму 506 млн рублей", - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, паводком было отрезано от "большой земли" 22 населенных пункта, подмыто 22 моста, наблюдались переливы на 54 участках автодорог, повреждено 75,5 км дорог, ущерб дорожному хозяйству составил 382,8 млн рублей.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке.