В Роскачестве рассказали, как выбрать детское фруктовое пюре

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роскачество проводит исследование детского фруктового пюре на основные показатели безопасности и качества и в ходе проверки выявило небольшое количество пестидитов. Об этом говорится в сообщении организации.

"Роскачество проводит исследование 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре. В программу испытаний вошли 148 показателей безопасности и 32 показателя качества продукта", - отмечается в сообщении Роскачества.

Как отметили в Роскачестве, для исследования были отобраны торговые марки, произведенные в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии. Также для оценки был взят широкий ценовой диапазон стоимости от 13 до 105 рублей за упаковку. На основе наиболее популярных потребительских запросов, эксперты Роскачества оценят количество витаминов в составе пюре, проверят продукт на широкий спектр пестицидов, присутствие синтетических пищевых красителей (Е102, Е104, Е 110, Е122, Е124, Е129), наличие примесей растительного происхождения и другие показатели качества и безопасности. Отдельным блоком исследования станет органолептическая оценка на соответствие данному виду продукции - вкус, запах, цвет и консистенция.

В организации пояснили, что в составе детского пюре не должны присутствовать искусственные красители, консерванты, специи. Что касается гомогенизированного пюре с измельченностью компонентов до 0,3 мм, предназначенном для детей четырех-шести месяцев, то в его составе не должно быть даже сахара или соли. Эксперты подчеркнули, что обязательно стоит принимать во внимание степень измельченности компонентов, которую хорошо видно в прозрачных стеклянных упаковках. При этом, чем старше ребенок, тем крупнее могут быть компоненты.

Количество пестицидов ничтожно

Как отметили в организации, по результатам исследований на широкий спектр пестицидов Роскачество выявило следовые количества в восьми торговых марках. Согласно опережающим стандартам Роскачества, которые являются добровольными для производителя и не носят обязательный характер, содержание пестицидов в детском пюре не должно превышать предела количественного обнаружения метода. Иными словами, качественное детское пюре не должно содержать остатков пестицидов. Однако в семи торговых марках было обнаружено ничтожное количество пиримитанила (фунгицид, используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах), в двух торговых марках были обнаружены следы пропаргит (акарицид, используется для борьбы с клещами).

Вместе с тем, как напомнили в Роскачестве, современное сельское хозяйство практически невозможно без пестицидов, которые применяются при выращивании фруктов и овощей, защищая растения от паразитов и заболеваний. Также пестициды используют для сохранения продуктов при транспортировке и борьбы с сорняками в промышленных масштабах. При обработке пестицидами они могут оставаться на поверхности плода и попадать при его обработке в конечный продукт. Современные пестициды проходят длительный период сертификации и подтверждения безопасности при правильном применении в количествах, определенных инструкцией, заверили эксперты.