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Путин может пообщаться с генсеком ОПЕК на энергофоруме в Москве

Мероприятие пройдет со 2 по 5 октября
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и президент РФ Владимир Путин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо на полях форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, может", - сказал он в ответ на вопрос, может ли состояться такая беседа на полях форума.

Ранее Мухаммед Баркиндо сообщил ТАСС, что он примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Генсек ОПЕК принимал участие в РЭН и в предыдущие годы. В 2018 году Путин провел с Баркиндо отдельную встречу на полях РЭН.

"Российская энергетическая неделя" - крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", пройдет в центральном выставочном зале "Манеж".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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