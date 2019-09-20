"Ъ": ЦБ РФ планирует внедрить биометрическую идентификацию при работе банков с юрлицами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует внедрить удаленную биометрическую идентификацию при работе банков с юридическими лицами, что будет способствовать увеличению доступности банковских услуг. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин.

"В настоящее время речь идет о продуктах для физлиц, но мы планируем внести изменения, чтобы сервис был доступен и для юридических лиц. В этом сегменте, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, крайне важно обеспечить доступность банковских услуг, в том числе с помощью удаленной биометрической идентификации", - сказал он.

Глава департамента ЦБ также сообщил, что обязанность по предоставлению с помощью удаленной идентификации трех ключевых продуктов для банков с универсальной лицензией планируется ввести в сентябре 2020 года, а с базовой - с июля 2021 года. Соответствующий проект закона уже прошел первое чтение в Госдуме. В ЦБ рассчитывают, что он будет принят в ближайшие два месяца. При этом ко второму чтению законопроект планируется дополнить обязанностью предоставления сервисов через ЕБС (Единая биометрическая система) на все банковские операции и на все операции, которые осуществляются некредитными финансовыми организациями.

При этом, по словам Зимина, с начала года количество собранных биометрических слепком в ЕБС увеличилось в 10 раз и сейчас зарегистрировано более 30 тыс. образцов.

Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.

К 1 января 2019 года банки должны были внедрить биометрию в 20% своих отделений, к середине года эта доля должна вырасти до 60%, а к концу года - до 100%.