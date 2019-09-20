"Транснефть" намерена принять с территории Татарстана 33,8 млн т нефти в 2019 году

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Транснефть" планирует в 2019 году принять с территории Республики Татарстан 33,8 млн т нефти от 29 добывающих нефтяных компаний, сообщила в пятницу пресс-служба компании по итогам встречи президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"В 2019 году по территории республики планируется принять 33,8 млн т нефти от 29 добывающих нефтяных компаний и выполнить транспортировку 205,7 млн т нефти, 7,2 млн т нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, по итогам 2018 года в систему магистральных нефтепроводов в Татарстане было принято свыше 33 млн т нефти (92% добытой в регионе нефти) от 31 добывающей нефтяной компании. Была проведена транспортировка 197,5 млн т нефти и 7,2 млн т нефтепродуктов.

В Республике Татарстан находятся 19 магистральных нефтепроводов, семь магистральных нефтепродуктопроводов и 34 перекачивающие станции. Общая протяженность трубопроводов ПАО "Транснефть" в республике в однониточном исчислении составляет 3030 км.

Разработки Иннополиса для транспортировки нефти

"Транснефть" готова изучить разработки IT-специалистов Иннополиса для того, чтобы использовать их при транспортировке нефти, сообщила в пятницу ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, базовым документом, определяющим сотрудничество Татарстана с "Транснефтью" является соглашение, подписанное в 2016 году. На встрече было принято решение расширить подписанный ранее протокол.

"В частности было предложено "Транснефти" ознакомиться с потенциалом новых разработок в Иннополисе, позволяющих осуществлять дистанционный анализ промышленных систем без приостановки работы промысла. На сегодняшний день "Транснефть" сотрудничает с Иннополисом в части повышения квалификации своих кадров, учебу прошли уже 7 тыс. сотрудников. Руководство "Транснефти" выразило готовность изучить наработки Иннополиса, которые могли бы быть полезны "Транснефти", - сказала она.

По словам Галимовой, власти Татарстана предложили на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) Алабуга организовать лабораторию, на базе которой инженеры компании могли бы обучать профессиональному мастерству студентов колледжа, готовящего кадры для предприятий ОЭЗ.

Иннополис был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана особая экономическая зона, экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.