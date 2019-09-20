Власти Петербурга поручили проработать преференции для бизнеса, инвестирующего в хостелы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков поручил профильным комитетам проработать возможные преференции для бизнеса, инвестирующего в хостелы, на фоне вступления в силу в РФ с 1 октября закона о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом в пятницу сообщил аппарат вице-губернатора.

"Вице-губернатор Олег Марков акцентировал внимание коллег на том, что хостелы - один из приоритетов в развитии гостиничной инфраструктуры. Необходимо ускорить работу по подбору новых помещений и предоставить преференции для инвесторов", - говорится в сообщении по итогам рабочего совещания по развитию гостиничной инфраструктуры города.

В связи с изменениями в жилищном законодательстве, с 1 октября в Петербурге не смогут работать 44 хостела на 770 номеров, расположенных в жилищном фонде города, - из-за отсутствия технических возможностей в переводе жилого помещения в нежилое.

Согласно информации комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, совместно с некоммерческим партнерством "Лига хостелов" проводится работа по содействию в переводе жилого помещения в нежилое 308 средств размещения на 3 тыс. номеров. Отмечается, что со времени внесения изменений в жилищное законодательство 18 нежилых помещений из городского имущества были переданы по договорам аренды под открытие хостелов, и у арендаторов появилось обязательство создания объекта размещения в течение года. В случае неисполнения этого условия договор расторгается. До конца года предполагаются торги еще по четырем адресам для создания хостелов.

"Проработайте дополнительно существующий перечень адресов под хостелы с тем, чтобы затраты инвесторов были минимальными. Подбирайте качественные помещения, оказывайте помощь во взаимодействии с городскими ресурсоснабжающими организациями", - приводят в аппарате слова Маркова в адрес представителей комитетов по развитию туризма, имущественных отношений, а также по энергетике и инженерному обеспечению.

Вице-губернатор на совещании также поручил ускорить работу по созданию условий для приема большого числа туристов в преддверии Евро-2020. По состоянию на сентябрь текущего года, в Петербурге работают более 1,4 тыс. коллективных средств размещения.