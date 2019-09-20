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Кабмин рассмотрит меры по увеличению бюджетной достаточности муниципалитетов

При этом российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в этом вопросе "действовать нужно сообща"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме "Среда для жизни: города" пообещал, что в правительстве рассмотрят предложенные на пленарном заседании форума меры по увеличению бюджетной достаточности городов и муниципалитетов.

"Здесь наш коллега, который представляет Суздаль, сделал несколько предложений, которые в значительной степени понравились мэрам и не очень понравились губернаторам. Это интересные предложения, и, можете не сомневаться, мои коллеги, присутствующие здесь в зале, коллеги-министры обязательно проанализируют те меры, которые вами предлагаются по увеличению бюджетной достаточности и обеспеченности муниципалитетов с учетом профиля городского образования", - заверил Медведев.

При этом он отметил, что "действовать здесь нужно сообща и исходить из предположения, что мы должны за счет наших финансовых ресурсов обеспечить решение вопросов в масштабах всей страны".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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