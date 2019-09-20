Сбербанк подал в суд на швейцарскую компанию New Stream

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сбербанк подал иски в Арбитражный суд Тюменской области и Арбитражный суд города Москвы на швейцарскую компанию New Stream Trading AG с общей суммой требований в 28 млрд рублей, следует из картотеки.

Оба иска были зарегистрированы 19 сентября. Третьим лицом в обоих делах выступает Антипинский НПЗ, суть исковых заявлений не раскрывается.

11 сентября стало известно, что швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом и Сбербанком, полагая, что ответчики причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов.

Газета "Коммерсантъ" сообщала в июле, что New Stream Trading якобы фактически принадлежит владельцу "Нового потока" Дмитрию Мазурову, а номинально ею владеет его сестра Ксения.

На судебных разбирательствах интересы NST будет представлять юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Об Антипинском НПЗ

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар энергоресурс". В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшихся еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

В сентябре на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения.