Доходы России от туризма к 2035 году вырастут минимум в 2,8 раза

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Валовая добавленная стоимость туристской индустрии в России к 2035 году увеличится в 2,8 раза и составит 8,764 млрд руб. против 3,158 млрд руб. в 2017 году, в случае реализации оптимистичного сценария - до 16,3 млрд руб. Об этом говорится в "Стратегии развития туризма в России до 2035 года", которую подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как ожидается, при реализации инерционного сценария развития число туристов, проживающих в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санатории, хостелы, кемпинги - прим. ТАСС) за тот же период вырастет с 63 до 88 млн человек в год. При этом количество мест в коллективных средствах размещения за тот же период увеличится с 2,2 до 3,1 млн, а эффективность их использования останется на текущем уровне. Одновременно ожидается, что количество юридических лиц, оказывающих услуги в области гостиничной деятельности и общественного питания, вырастет с 78 тыс. до 109 тыс.

Как отмечается в документе, целевым показателем развития туризма в России является увеличение валовой добавленной стоимости туристской индустрии до 16,308 млрд руб. к 2035 году. Для этого, по мнению составителей документа, требуется значительное ускорение развития туризма. "Необходимо повысить спрос на туристский продукт Российской Федерации на внутреннем и внешнем рынках, создать конкурентное предложение туристских продуктов и усовершенствовать систему управления. Кроме роста емкости туристской инфраструктуры, важным источником развития туристской индустрии должно стать повышение эффективности использования существующей туристской инфраструктуры", - говорится в стратегии.

Экспорт туристических услуг при реализации данного сценария вырастет с $8,9 млрд в 2017 году до $28,6 млрд в 2035 году. Для достижения этих целей требуется увеличение количества мест в коллективных средствах размещения с 2,2 млн в 2017 году до 4,3 млн в 2035 году, при этом общее количество размещенных в коллективных средствах размещения должно вырасти до 176 млн человек в 2035 году. При реализации этого сценария загрузка коллективных средств размещения должна вырасти с нынешних 32% до 50% в 2025 - 2035 годах. Количество юридических лиц, оказывающих услуги в области гостиничной деятельности и общественного питания, вырастет с 78 тыс. до 150 тыс. единиц.

Объем государственных расходов для достижения целей стратегии планируется на уровне 3,2 трлн руб. до 2035 года, а налоговые поступления в бюджет достигнут уровня 2,250 млрд руб. в год к 2035 году.