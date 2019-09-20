Минтранс России изучает вопрос об отказе от управления железными дорогами Армении

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с управлением Железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра", - сказали в пресс-службе.

Ранее RTVI со ссылкой на источник сообщил, что РЖД готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), которое управляет железными дорогами в Армении. Информацию, что Россия начала "серьезную проработку вопроса", изданию подтвердил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. "Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются", - сказал он RTVI.

По данным издания, отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В частности, в августе 2018 года в офисе ЮКЖД в Армении провели обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс. Позже в СК Армении сообщили об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта, который якобы скрыл злоупотребления, выявленные во время проверок ЮКЖД. Более того, в 2018 году СК Армении начал проверку деятельности компании за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в $226,8 млн.

В компании в ответ заявили об ангажированности следствия. Всего против ЮКЖД, по информации RTVI, заведено семь дел, объединенных в одно производство. В ЮКЖД считают претензии необоснованными.

"Армянская железная дорога" была передана в ведение РЖД в 2008 году по концессии. Российская компания может управлять этими дорогами в течение 30 лет.