Орешкин призвал расширять музейные площади в рамках новой Стратегии развития туризма

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Новая Стратегия развития турима до 2035 года предполагает удобный и интересный отдых, поэтому важно расширять музейные площади и размещать там экспонаты из запасников. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании попечительского совета Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал Стратегию развития туризма в России до 2035 года.

"Таких музеев, как тот, где мы сейчас находимся, должно становиться больше. Больше тех шедевров, которые хранятся в запасниках, должны находиться в открытом доступе, чтобы люди могли в большем количестве комфортных помещений все это созерцать", - сказал Орешкин.

Планируется, что новая концепция будет предусматривать комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма и развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, а также продвижение туристского продукта России и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках.

Действующая версия Стратегии развития туризма охватывает период до 2020 года включительно. Новая стратегия предусматривает развитие внутреннего и въездного туризма в России за счет реализации мер по повышению доступности и качества туристских услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов РФ.