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В работе мобильного приложения ВТБ наблюдается сбой

Банк рассчитывает восстановить работу приложения в ближайшее время

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Проблемы наблюдаются в воскресенье в работе мобильного приложения банка ВТБ. Об этом сообщается на странице банка в Twitter.

"В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

В ВТБ также отметили, что рассчитывают восстановить работу приложения в ближайшее время.

В пятницу ряд клиентов ВТБ столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение банка. При запуске приложения пользователи видели надпись "система временно недоступна". Позже работа приложения была восстановлена.

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