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В АТОР заявили, что туроператор "Интурист" продолжает работу в плановом режиме

Владелец оператора - компания Thomas Cook - объявила о начале процедуры ликвидации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский оператор "Интурист" продолжит свою работу, несмотря на ликвидацию владельца - британского туроператора Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор "Интурист" является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у "Интуриста" и глобального Thomas Cook также используются разные", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина.

Он добавил также, что клиенты "Интуриста" обслуживаются в обычном режиме, планы на зимний сезон остаются в силе.

Одна из старейших туристических компаний в мире, владелец российского туроператора "Интурист", британская Thomas Cook, в понедельник объявила о начале процедуры ликвидации.

"Несмотря на многочисленные попытки, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами. Совет директоров компании пришел к выводу, что единственным вариантом является принудительная ликвидация", - говорится в заявлении туроператора.

Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тыс. клиентов туроператора, из которых 160 тыс. - британцы. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. По информации газеты Financial Times, это может обойтись казне в £600 млн ($750 млн). В результате краха компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в Великобритании. Туроператор обладает по всей стране крупной сетью контор по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса.

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