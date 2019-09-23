В Гааге начались апелляционные слушания по иску экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

ГААГА, 23 сентября. /ТАСС/. Слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России $50 млрд начались в понедельник в апелляционном суде Гааги. Заседания по делу также пройдут во вторник, 24 сентября, и следующий понедельник, 30 сентября.

Это заключительный раунд слушаний по линии апелляционного суда Гааги", - отметил перед началом заседания в беседе с журналистами руководитель представляющего интересы РФ в судах по "делу ЮКОСа" за рубежом Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

"В апреле 2016 окружной суд Гааги, который является инстанцией более низкого уровня, отменил все решения трибунала (арбитража, созданного при посредничестве Постоянной палаты третейского суда - прим. ТАСС), - напомнил он. - Начиная с апреля Россия не должна платить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Хочу отметить очень интересную деталь. Арбитраж, помимо вынесения решения об уплате $50 млрд, постановил, что пока российская сторона не уплатит сумму, по ней будет начисляться процент. Поэтому те $50 млрд сегодня уже стоят $64 млрд. То есть у нас резко повысились ставки. А вообще, каждый день сумма, вынесенная трибуналом, увеличивается на $2 млн".

"Естественно, бывшие акционеры ЮКОСа с этим (вынесенным окружным судом Гааги решением - прим. ТАСС) не согласились, - продолжил Кондаков. - Они оспорили это решение. Три года шла подготовка к этому заключительному заседанию, было несколько раундов слушаний, стороны несколько раз обменялись подачами, где в деталях изложили свою позицию. Сейчас начинаются слушания, сегодняшний день будет посвящен 45-й статье Договора к Энергетической хартии. Эта статья говорит о механизме введения в действия этого договора. Россия подписала, но не ратифицировала договор, поэтому договор применялся по отношению к России частично, выборочно и лишь в той части, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. Это основа нашей позиции, и голландский окружной суд согласился с этим и отменил решение".

Пять лет разбирательств

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали 45-ю статью Энергетической хартии, которую страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что ряд положений договора не мог применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.

Но экс-акционеры летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. Российская сторона в конце 2017 года направила в апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу. В нем была развита позиция о том, что договор не мог применяться к России, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение исков. Кроме того, в меморандуме были расширены доводы о противоправных действиях, совершенных в процессе приватизации ЮКОСа и после нее. В частности, приведены примеры манипуляций и сговора в ходе залоговых аукционов, подкупа государственных менеджеров, создания разветвленной сети подставных компаний для минимизации налогов и вывода за рубеж незаконно приобретенных активов, сокрытия истинных бенефициаров якобы иностранных компаний, подавших иски в Гааге против РФ.