Поставки нефти по "Дружбе" возобновились после устранения утечки на участке в Польше

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновились в понедельник после устранения инцидента, связанного с незаконной врезкой, произошедшего у польского оператора PERN в воскресенье, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Поставки по нефтепроводу "Дружба", приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18:50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04:05 (время варшавское)", - сказал он.

В воскресенье PERN сообщила об утечке нефти из польского участка трубопровода "Дружба" в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики. Как информировала пресс-служба компании, произошла "нелегальная врезка". Утечка была оперативно ликвидирована, расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

Сводка по отгрузке

Демин также проинформировал о том, что погодные условия для отгрузки нефти в российских портах рабочие. "Сегодня Новороссийск должен войти в график отгрузок - идет налив позиций, запланированных на 22-23 сентября [танкер типа suezmax объемом 140 тыс. т]", - сказал он.

При этом в Козьмино к вечеру ожидается тайфун, отметил он. Поэтому в порту начата опережающая отгрузка позиций, запланированных к отгрузке на 23-24 сентября (танкер типа aframax объемом 100 тыс. т). Опаздывающих танкеров нет.

Демин добавил, что прием нефти в систему идет по плану, трижды за последние сутки останавливался прием от "Газпромнефть-Хантос" в связи с превышением влагосодержания нефти. Недосдача незначительна. Поставки на НПЗ идут по плану.