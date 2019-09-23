Россия в сентябре снизит добычу, чтобы выполнить квоту в соглашении ОПЕК+

СЕЛО ПЛИЕВО /Ингушетия/, 23 сентября. /ТАСС/. Россия в сентябре снизит добычу так, чтобы выполнить свою квоту в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи, сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы ожидаем в соответствии с установленными параметрами, квотами и соглашениями в конце месяца в среднем", - сказал Новак, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти России в сентябре.

Россия в рамках этого соглашения должна снизить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

По данным на середину сентября, Россия сократила добычу только на 150 тыс. баррелей в сутки, следовало из данных ЦДУ ТЭК.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".