"Ъ": Краснодарский край получил профицит сахара

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край зафиксировал у себя профицит произведенного сахара в 1 млн тонн. Министр сельского хозяйства края Федор Дерек направил письмо главам муниципальных образований региона с предложением о снижении посевных площадей сахарной свеклы, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министра, имеющееся в распоряжении.

Как отмечается в письме, экспорт сахара в настоящее время затруднен. Кроме того, внутреннее потребление меньше, чем производство, что приводит к снижению цен на товар.

Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в России в текущем году на 1,6% стало больше площадей под сахарную свеклу, а объем произведенного в стране сахара в 2019 году ожидается на уровне 6,4-6,7 млн тонн против 5,9 млн тонн в прошлом году.

Если в 2018 году стоимость 1 кг сахара составляла 35 рублей, то в 2019 году - 22-22,5 рублей, что приносит производителям почти нулевую рентабельность, сообщил директор по развитию концерна "Покровский" Михаил Пак.

Международная организация по сахару (ISO) сообщает, что если в прошлом году экспорт сахара из России составлял 315 тыс. тонн, то в текущем году ожидается экспорт в размере 805 тыс. тонн. Монголия, Афганистан, КНДР и страны бывшего СССР являются основными рынками сбыта.