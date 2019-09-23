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Торговая палата США рассматривает возможность открытия представительства в Казани

В американской торговой палате 13 сентября состоялась презентация промышленного потенциала Татарстана

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Возможность открытия представительства торговой палаты США в столице Татарстана - Казани рассматривается руководством организации. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, 13 сентября в американской торговой палате состоялась презентация промышленного потенциала республики. Этот формат активно используется руководством региона при выстраивании работы с потенциальными инвесторами.

"Очевидно, по итогам встречи Торговая палата США рассматривает возможность открытия представительства в Татарстане", - сказала она.

Торговая палата США была создана в 1912 году для объединения усилий местных торговых палат и ведущих компаний США в целях защиты их интересов в общеамериканском масштабе. По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в настоящее время ТП США является крупнейшей в мире организацией такого рода, в состав которой входят свыше 3 млн компаний, почти 3 тыс. торговых палат отдельных штатов и муниципальных образований, 830 ассоциаций и 111 американских торговых палат в зарубежных странах.

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