Правительство доработало идею о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ доработало предложенную депутатами инициативу, в соответствии с которой при списании долгов из зарплаты или пенсии у человека остается прожиточный минимум. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", - сказал Орешкин, чьи слова передала пресс-служба министерства.

Он отметил, что в настоящее время при взыскании долгов за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане в свою очередь остаются без средств для пропитания и других минимальных расходов.

Авторы инициативы ранее отмечали, что, несмотря на то, что Гражданский процессуальный кодекс РФ гарантирует должнику сохранение суммы, равной прожиточному минимуму, такое уточнение отсутствует в законе "Об исполнительном производстве". При этом на практике сохранение регионального прожиточного минимума гарантируется должнику лишь при единовременном изъятии наличных, но не распространяется на периодические выплаты, такие как зарплата и пенсия. Принятие законопроекта ликвидирует этот пробел в законодательстве, считают его авторы.

Предлагаемое ограничение "не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением".