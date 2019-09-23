Объем вкладов в РФ в первом полугодии увеличился на 522 млрд рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объем вкладов в банковской системе РФ в первом полугодии 2019 года увеличился на 522 млрд рублей и составил на 1 июля 28,98 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В АСВ также отметили, что размер возмещения по вкладам в 1,4 млн рублей полностью покрывает 99,6% вкладов по количеству счетов и 53,2% всех вкладов по сумме.

Средний размер вклада физических лиц (без счетов до 1 тыс. рублей) на 1 июля 2019 года составил 174 тыс. рублей.