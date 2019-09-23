Пулково намерен получить разрешение по 33 зарубежным направлениям по "открытому небу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково планирует получить разрешение Министерства транспорта РФ на полеты по 33 зарубежным направлениям в рамках седьмой степени свободы воздушного пространства ("открытое небо"), сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Количество направлений, которые ВВСС подали в Минтранс - 33. Для всех перевозчиков из этих стран, если список одобрит Минтранс, буду доступны полеты в Пулково по седьмой свободе [воздушного пространства]", - сказали в пресс-службе. Список стран, по которым поданы заявки, в компании не уточнили.

Ранее гендиректор ВВСС Леонид Сергеев сообщал, что компания планирует завершить переговоры с Минтрансом по "открытому небу" до конца года. С начала следующего года аэропорт планирует получить седьмую степень свободы воздушного пространства и стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика.

Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.