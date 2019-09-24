Власти Ямала заявили, что угрозы для эксплуатации SSJ-100 на ВПП в Новом Уренгое нет

ТАСС, 24 сентября. Угрозы для эксплуатации самолетов SSJ-100 на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа, нет. Проверка Ространснадзора не выявила отклонений, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

Газета "Коммерсантъ" во вторник сообщила, что авиакомпания "Ямал" зарегистрировала случаи превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках у самолетов SSJ-100 в аэропорту Нового Уренгоя. Датчики якобы зафиксировали семь подобных фактов менее чем за три недели в августе - сентябре. Для изучения подобных случаев была создана рабочая группа, а также проведена проверка Ространснадзора.

"Проверка Ространснадзора состояния взлетной полосы аэропорта Новый Уренгой не выявила отклонений от нормативов. Угрозы для эксплуатации нет", - сказали в пресс-службе.

Власти округа подчеркнули, что в настоящее время проводится реконструкция аэропорта в Новом Уренгое. "Проект предполагает модернизацию ВПП, усиление покрытий рулежных дорожек и перрона, организацию стоянки воздушных судов. Работы завершатся в 2021 году", - уточнили в регионе.

По данным пресс-службы, во время реконструкции предполагается создание международного терминала и реконструкция здания аэровокзального комплекса для увеличения пассажиропотока до уровня 1,2 тыс. человек в час, а также удлинение ВПП до 3 км для обеспечения широкой географии международных полетов. Аэропорт Нового Уренгоя осуществляет рейсы более чем по 40 направлениям и обслуживает около 1 млн пассажиров в год.