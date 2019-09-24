"Ъ": Qiwi рассматривает продажу проекта карт рассрочки "Совесть"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сооснователи компании Qiwi хотят продать проект беспроцентных кредитных карт "Совесть", а также рассматривают продажу других активов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, владельцы группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать контрольный пакет акций Qiwi. Однако, если не найдется покупателей для компании, они готовы продавать отдельные активы. Другие источники газеты сообщили, что группа выставляет на продажу только проекты "Совесть" и "Рокетбанк".

"По информации одного из собеседников "Ъ", сейчас Рокетбанком интересуется "Билайн", у которого уже есть свой банковский продукт - платежная карта. Также ему известно, что одному из инвесторов интересна "Совесть" и якобы стороны уже близки к сделке", - говорится в публикации.

При этом в пресс-службе группы Qiwi "Коммерсанту" заявили, что не знают о продаже акций, а группа продолжает инвестировать в "Совесть" и "рассматривает различные варианты его дальнейшего развития". Также газета поясняет, что в настоящее время проекты "Совесть" и "Рокетбанк" являются убыточными.

В августе совет директоров платежного Qiwi заявил о возможности полной или частичной продажи Рокетбанка.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Крупнейшим акционером Qiwi является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк "Открытие" владеет 11,4% голосов, Борис Ким - 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co - 5%.