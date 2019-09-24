Курс евро опустился до 70 рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.

В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля.

Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,09% и составил 2787,82 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,16% и достиг отметки 1375,69 пункта.

В свою очередь стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,77% и составила $64,27 за баррель.

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