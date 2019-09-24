Власти Подмосковья выделили гранты на 370 млн рублей в поддержку аграриев в 2019 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области выделили почти 370 млн рублей в виде грантов на поддержку аграриев с начала 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Общая сумма грантовой поддержки нашим аграриям с начала года составляет 369,7 млн рублей. Эти деньги уложились в 53 гранта", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

В пресс-службе добавили, что сумма грантов относительно прошлогодней была увеличена, за весь 2018 год она составила 404 млн рублей.

"На поддержку 25 начинающих фермеров выделены 59,5 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили семь грантов на сумму 165,7 млн рублей, производители сыра получили три гранта общей суммой 81 млн рублей и 63,5 млн рублей передано на реализацию проектов "Агростартап", - уточняется в сообщении.

Министерство планирует проведение еще двух конкурсов по отбору на соискание грантов в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".

Программа грантовой поддержки фермерства реализуется в Московской области уже шестой год.