РБК: Сбербанк создаст сервис для продажи автомобилей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сбербанк России планирует создать маркетплейс по продаже как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.

По пояснил изданию один из источников, Сбербанк сейчас ведет переговоры с основными игроками автомобильного рынка о присоединении к проекту. Второй источник добавил, что на маркетплейсе будут представлены как подержанные, так и новые автомобили. Он также уточнил, что новый сервис будет создан по аналогии с сервисом "ДомКлик", на котором можно приобрести недвижимость и оформить ипотечный кредит. Каталог автомобилей появится в приложении банка "Сбербанк Онлайн", через которое сейчас можно подать заявку на оформление автокредита.

Планы Сбербанка РБК также подтвердили источники на авторынке.

"Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты", - пояснил изданию один из источников.