В Калужской области создадут "регуляторные песочницы"

ТАСС, 24 сентября. Особый правовой режим, предусматривающий разработку и внедрение на ограниченной территории новых финансовых продуктов и услуг в сфере цифровой экономики без риска нарушения действующего законодательства ("регуляторные песочницы" - прим. ТАСС), будет внедрен в Калуге, Обнинске и Жуковском районе Калужской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Калужской области создание "регуляторных песочниц" планируется на территории крупных городов - в Калуге, Обнинске, а также в Жуковском районе", - говорится в сообщении.

В частности, в Калужской области введение особого правового режима позволит запустить пилотный проект "Электронный путевой лист", разработанный совместно с "Яндексом". В пресс-службе правительства Калужской области отметили, что цифровые сервисы упростят предрейсовый технический осмотр автомобилей и медицинское обследование водителей. Тестировать "пилот" будут на службе такси. В случае его успешной апробации проект будет растиражирован на большую территорию России.

Помимо этого, создание "регуляторных песочниц" позволит реализовать эксперимент по повышению качества и связанности данных государственных информационных ресурсов (НСУД). По данным пресс-службы правительства региона, он направлен на сокращение сроков получения данных из федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Тестироваться проект будет на базе Агентства информационных технологий Калужской области.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2019 года отметил, что "регуляторные песочницы" будут создаваться за 180 дней, сроки их действия составят до трех лет.

"Регуляторные песочницы" - специальные правовые режимы для бизнеса, их создание предусмотрено подготовленным Минэкономразвития законопроектом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Они предполагают апробацию инновационных товаров и услуг в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения, госуправления, торговли, строительства и финтеха. В рамках песочниц будет действовать особое регулирование, исключающее применение ряда требований к бизнесу. Такие экспериментальные площадки помогут снизить издержки бизнеса и ускорить внедрение инноваций.