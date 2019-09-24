Курс евро опустился до уровня марта 2018 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,935 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:13 мск. В последний раз курс евро находился на отметке 69,94 рубля 12 марта 2018 года.

Курс доллара по состоянию на 11:15 мск опустился на 0,25%, до 63,66 рубля.

В свою очередь стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,9% и составила $64,1 за баррель.