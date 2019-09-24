{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Колебания курса рубля

Курс евро опустился до уровня марта 2018 года

Курс евро снизился до отметки в 69,94 рубля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,935 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:13 мск. В последний раз курс евро находился на отметке 69,94 рубля 12 марта 2018 года.

Курс доллара по состоянию на 11:15 мск опустился на 0,25%, до 63,66 рубля.

В свою очередь стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,9% и составила $64,1 за баррель.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
Объем сомнительных операций в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза
Читать полностью