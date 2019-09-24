Набиуллина заявила, что банковская система России может наращивать кредиты экономике

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банковская система РФ устойчива, может наращивать кредиты экономике, сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В целом банковская система устойчива, достаточный капитал, достаточная ликвидность, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост. Кредиты экономике в целом за первые восемь месяцев в годовом выражении выросли на 9,8%. И это не только потребительские кредиты, о которых все знают, что там высокие темпы роста, и мы охлаждаем, но и кредитование реального сектора экономики, предприятий - растет", - отметила она.

По словам Набиуллиной, в целом кредитование поддерживает российскую экономику.

"С точки зрения макроэкономической стабильности, инфляция сейчас достаточно близка к нашему целевому уровню", - констатировала она.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что прибыль банковского сектора за январь - август 2019 года выросла в 1,6 раза и достигла 1,4 трлн рублей. При этом количество прибыльных организаций превысило число убыточных.