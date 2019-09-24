Председателем совета директоров "Совкомфлота" избрали экс-гендиректора компании

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк избран председателем совета директоров компании, сообщил ТАСС представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

"24 сентября 2019 года совет директоров ПАО "Совкомфлот" на основании директив правительства Российской Федерации, подписанных вице-премьером Максимом Акимовым, избрал своим председателем Сергея Оттовича Франка", - сообщил представитель Акимова.

В пресс-службе "Совкомфлота" пояснили журналистам, что Сергей Франк занимал должность генерального директора до 24 сентября.

Ранее представитель вице-премьера сообщал ТАСС, что Сергея Франка, который занимал должность генерального директора "Совкомфлота" на протяжении последних 15 лет, сменит на посту Игорь Тонковидов, являющийся его заместителем и главным инженером компании.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн т. Более 80 судов обладает ледовым классом.