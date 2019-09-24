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Минфин 25 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам будут предложены облигации выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минфин России 25 сентября проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Кроме того, Минфин предложит ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года.

Объем предложения облигаций данных выпусков будет определяться исходя из объема остатков, доступных для размещения.

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